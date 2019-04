Kloster-Kraul : Saisonstart im Weinmuseum

Wertherbruch Heike Kloster-Kraul und Eckhard Kloster mögen das Besondere. Und sie haben in Wertherbruch ein besonders Angebot geschaffen. Seit 15 Jahren besteht die Eventgastronomie der beiden in Wertherbruch mit Museum und Weinhandel.

Der Wandel ist dort das Beständige. Am Mittwoch, 1, Mai, startet die Saison im Wein-Freilichtmuseum auf dem weitläufigen Areal am Hölzerweg 5a zwischen Bocholt und Hamminkeln.

In Wertherbruch haben die Kloster-Krauls einen idyllischen Platz geschaffen, der mit seinem großen mediterranen Garten zum Verweilen einlädt. Im Schatten der Reben und mit einem Glas leckeren Wein in der Hand kann man glatt vergessen, dass man sich an der Grenze zwischen Niederrhein und Münsterland befindet. Dort hat sich der Winzer Eckhard Kloster mit seiner Frau Heike Kloster-Kraul sein ganz eigenes Paradies erschaffen.

So können sie dort nicht nur der Weinkultur frönen, sondern auch ihr gesammeltes Wissen rund um den Wein an ihre Gäste weitergeben. Es ist ein ganz besonderes Erlebnis, wenn man mit seinem Fahrrad in Richtung Museum abbiegt. Fast hat man das Gefühl, durch das Tor in eine andere Welt zu fahren.