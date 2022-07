Flüchtlingsunterkunft in Wesel : Stadt will Rundsporthalle wieder für Vereine und Schulen freigeben

Wesel Die Auffangsstelle für Ukraine-Flüchtlinge in der Weseler Rundsporthalle wird zurückgebaut. Die Flüchtlinge haben andere Unterkünfte gefunden. Schon bald wird die Halle wieder für Schul- und Vereinssport zur Verfügung stehen.

Die Stadt Wesel baut die Flüchtlingsunterkünfter in der Rundsporthalle zurück. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die die Verwaltung am Freitag veröffentlicht hat. Seit Februar 2022 wüte in der Ukraine Krieg, heißt es darin. Viele Menschen seien vor den Kampfhandlungen geflohen; so auch nach Wesel. Um den Menschen schnell einen sicheren, warmen Schlafplatz anbieten zu können, sei die Rundsporthalle als Schlafplatz hergerichtet worden. In Windeseile hätten dank der Unterstützung verschiedener Akteure (unter anderem Deutsches Rotes Kreuz, Feuerwehr und Flüchtlingshilfe Wesel) Betten und andere notwendige Dinge angeschafft und aufgebaut. Inzwischen seien aber Unterkünfte im Stadtgebiet gefunden und entsprechend vorbereitet worden (zum Beispiel mit Betten bestückt). Die Bewohner der Rundsporthalle seien inzwischen auch in den verfügbaren Unterkünften untergebracht worden. Deshalb sei es nun Zeit, die Schlafplätze in der Halle wieder zurückzubauen. Bereits ab August sollen die Weseler Schulen und Vereine die Rundsporthalle wieder vollumfänglich nutzen können.