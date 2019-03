Neue Schülerzahlen vorgelegt: Hamminkelner stärken Reeser Schulen

Rees/Hamminkeln Das dreigliedrige Schulzentrum in Rees boomt – auch wegen der Schüler aus Hamminkeln.

Noch vor ein paar Jahren bereitete die weiterführenden Schulen in Rees den Verantwortlichen im Rathaus Sorgen. Ob das Schulzentrum am Westring wie zuvor weiter Bestand würde habe können, war ob der damaligen Prognosen für die Schülerzahlen längst keine ausgemachte Sache. Doch mittlerweile hat sich der Trend ins Gegenteil gedreht. So gut wie in den letzten beiden Jahren sah es bei den Anmeldezahlen für die drei Reeser Schulen schon lange nicht mehr aus. Als Grund wird auch angeführt, dass es starken Zuzug auch aus Hamminkeln gibt. Die Stadt Hamminkeln wiederum wirbt um die Reeser Schüler und will dafür jetzt sogar eine neue Buslinie über Mehr und Haldern einführen.