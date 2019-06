Schermbeck : Ruft Schermbeck den Klimanotstand aus?

Elektroautos sind eine von vielen Möglichkeiten, etwas für die Umwelt zu tun. Das Thema Klimawandel soll in Schermbeck eine noch größere Rolle spielen, fordern die Sozialdemokraten. Foto: dpa-tmn/Jan Woitas

Schermbeck Die SPD-Ratsfraktion verlangt mehr Engagement für den Klimaschutz. Am 12. Juni berät der zuständige Ausschuss.

Die SPD-Ratsfraktion hat am 29. Mai den Antrag gestellt, dass die Gemeinde Schermbeck den Klimanotstand erklären soll. Der Antrag wird nun in der nächsten Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses am Mittwoch, 12. Juni, beraten.