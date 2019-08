Wurftechnik gefragt : Rüste hat neues Kinderkönigspaar

Schermbeck Jonas Ufermann räumt Zucchini-Vogelreste ab und regiert mit Tamina Hülsmann.

(hs) Jonas Ufermann ist seit Samstag neuer König im Rüster Kinderschützen-Staat. Mit Königin Tamina Hülsmann darf er nun ein Jahr lang regieren. Auf dem Hof Spickermann am Rüster Weg leiteten Norbert Haddick und Reiner Hülsmann das Werfen mit Steinen auf einen Vogel, den Reiner Hülsmann als Vater des letztjährigen Königs Linus Hülsmann mit seinem Sohn zusammen aus einer Zucchini gebastelt hatte. Die Jungen der Rüster Bauerschaft setzten dem Vogel mit Steinen mächtig zu.

Bereits kurz nach der Eröffnung erwischte Lukas Stenkamp mit dem 13. Wurf den rechten Flügel. Vier Würfe danach wiederholte er seine Treffsicherheit an der Krone. Nick Kirchmann sicherte sich beim 40. Wurf den linken Flügel, Ben Kerkhoff mit dem 50. den Apfel und sein Bruder Ole Kerkoff mit dem 60. den Schwanz. Den Rest des Vogels holte Jonas Ufermann in Stücken herunter.

Kurze Zeit nach dem Abwurf des Vogels übergaben die letztjährigen Majestäten Linus Hülsmann und Emelie Haddick die Regentschaft an den neunjährigen König Jonas Ufermann, der ebenso wie seine Königin Tamina Hülsmann nach den Sommerferien die 4b des katholischen Teilstandorts der Gemeinschaftsgrundschule Schermbeck besucht. Die beiden werden unterstützt von den Ehrenpaaren Jan Daunheimer/Luisa Daunheimer und Ole Kerkhoff/Emelie Haddick. Zu den ersten Gratulanten gehörten das Altschermbecker Königspaar Bernd Becker und Ulla Bienbeck mit einem Großteil des Throngefolges. Die Majestäten beschenkten die Rüster Kinderschar mit Eis. Vom Bürgermeister Mike Rexforth gab es Süßigkeiten. Heike Ulfkotte erhielt in Erinnerung an ihre Regentschaft 1994 eine Silberkrone und Blumen. Ihr damaliger Mitregent Felix Wison durfte eine Königskette tragen. Zu den ersten Gratulanten für das Silber-Königspaar und für die Kinder-Majestäten gehörte Pastor Xavier Muppala.