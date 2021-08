Bootstaufe bei der RTG Wesel : Ruderer erinnnern an Rosa Moos

Ein rosafarbener Rumpf mit einem moosgrünen Dollbord zeigt den Namen des neuen Bootes bereits an: Es erinnert an die Weseler Jüdin "Rosa Moos". Foto: Imke Kohrt

Wesel Mit einer Bootstaufe erinnert die Ruderabteilung der Ruder- und Tennisgesellschaft Wesel an das Schicksal der Weseler Jüdin Rosa Moos. Taufpate ist der Jüdisch-christiche Freundskreis Wesel.

Beim Sommerfest der Ruderabteilung der Ruder- und Tennisgesellschaft Wesel (RTGW) wird am Samstag, 4. September, ab 14 Uhr im Rahmen verschiedener Bootstaufen eine besonders herausragen. Denn ein Vierer mit Steuermann wird künftig den Namen der jüdischen Weselerin Rosa Moos tragen. Das Boot wurde von drei Mitgliedern gebraucht erworben und dem Förderverein der Ruderabteilung gespendet. Es soll für Regatten und Wettfahrten in ganz Deutschland genutzt werden.

Die Spender wollen mit der Namenswahl und dem auffälligen Erscheinungsbild des Bootes dazu beitragen, dass das Schicksal der Jüdinnen und Juden in der Zeit des Nationalsozialismus’ niemals in Vergessenheit gerät.

Rosa Moos geborene Löwenstein wurde 1864 geboren, lebte in Wesel und wurde 1942 nach Theresienstadt deportiert. Noch im gleichen Jahr wurde sie in Treblinka ermordet. In der Stadt Wesel erinnert bereits ein Stolperstein auf Höhe ihres ehemaligen Wohnhauses an ihr Schicksal und das vieler Millionen Opfer der Nazizeit.