Karneval im Kreis Wesel : Ziehen die Züge? Vieles spricht dafür

Wird es an Rosenmontag Bonbons regnen wie hier in Dingden? Das wird am Montagmorgen entschieden. Foto: Fritz Schubert

Kreis Wesel Die Narren in Wesel, Dingden, Bislich und Ginderich sind optimistisch, obwohl es auch am Montag stürmen und regnen könnte.

KREIS WESEL (sep) Das stürmische Wetter, das am Sonntag für die Absage mehrerer Karnevalszüge auch im Kreis Wesel sorgte, könnte auch am Montag noch anhalten. Die Karnevalisten in Wesel, Ginderich, Dingden und Bislich werden in Absprache mit den Behörden deshalb erst am Montagmorgen entscheiden, ob sie ziehen können. Die Feuerwehr ist allerdings zuversichtlich. „Nach unseren Informationen werden die Stürme etwas nachlassen“, sagt Robert Meyboom von der Weseler Feuerwehr. „Nach Lage der Dinge werden wir ziehen“, sagt Tobias Engels für den Bislicher Zug. Auch Wesels Prinzenführer Luc Eben zeigte sich optimistisch. „Vielleicht scheint sogar die Sonne?“ Der Zug in Dingden zieht ab 10 Uhr ab Ortszentrum, in Bislich ab 11 Uhr auf dem Pastor-Kühnen-Platz, der Bollerwagenzug in Ginderich ab 11.11 Uhr und der Zug durch die Weseler City startet um 12.30 Uhr.