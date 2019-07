Wesel : Rollerfahrer flieht nach Unfall mit Rad

Der verunglückte Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Nicolas Armer

Wesel Am Samstag gegen 2.40 Uhr kam es auf der Kreuzung Kaiserring/Friedrichstraße/Schermbecker Landstraße zu einer folgenreichen Unfallflucht. Ein Fahrradfahrer (31) aus Wesel befuhr in Begleitung seiner Frau (30) den Kaiserring und wollte bei grüner Ampel die Kreuzung Richtung Bahnhof überqueren.

Dabei wurde er von einem unbekannten Motorrollerfahrer angefahren, der von der Schermbecker Landstraße (B 58) geradeaus in Richtung Friedrichstraße unterwegs war. Durch den Zusammenprall stürzten der 31-Jährige und der Rollerfahrer zu Boden. Der Rollerfahrer rappelte sich wieder auf und flüchtete von der Unfallstelle. Der Radler erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wegen seiner Alkoholisierung wurde ihm eine Blutprobe entnommen.