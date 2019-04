Hamminkeln : Roland Albers führt jetzt die CDU in Hamminkeln

Roland Albers (links), löst Wilhelm Kloppert (2.v.l.) ab. Foto: Arnulf Stoffel

Hamminkeln Bei der Versammlung wurde Wilhelm Kloppert gedankt. Nach den Wahlen standen noch Berichte aus dem Stadtverband, dem Kreistag und der Fraktion auf der Tagesordnung.

Der CDU-Ortsverband Hamminkeln hat einen neuen Vorsitzenden. Bei der Mitgliederversammlung in der Gaststätte Kamps wählten die Delegierten Roland Albers. Es sei der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel, sagte der bisherige Erste Vorsitzende Wilhelm Kloppert, der nicht mehr für das Amt zur Verfügung stand. Auch sein Stellvertreter, Alfred Nelz, ist nicht mehr Mitglied des Vorstandes. Die stellvertretende Bürgermeisterin Anneliese Große-Holtforth bemerkte in ihrer Dankesrede, dass es in den zwölf Jahren Tätigkeit nie Streit gegeben habe. Kloppert habe immer Lösungen gefunden.

In seinem letzten Bericht als Vorsitzender hielt Kloppert Rückschau auf die vergangenen Jahre. Roland Albers wurde mit nur einer Enthaltung zum Vorsitzenden gewählt, er bedankte sich für das Vertrauen. Der 53-jährige Software-Ingenieur ist verheiratet, hat drei Kinder und wohnt in Dingden. Über die KAB Dingden ist er zur CDU gekommen. Roland Albers hat schon mehrere ehrenamtliche Funktionen in Hamminkeln ausgefüllt. Mit besten Kräften werde er für seine Partei und Hamminkeln arbeiten, versprach der frischgewählte Vorsitzende. Als Stellvertreter stehen ihm Lothar Mindthoff und André Overkamp zur Seite. Als Schriftführerin bleibt weiterhin Christel Joormann-Sauer im Amt.

Nach den Wahlen standen noch Berichte aus dem Stadtverband, dem Kreistag und der Fraktion auf der Tagesordnung. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung diskutierten die Christdemokraten über das Thema „Entwicklung des Ortskerns in Hamminkeln“. Dabei ging es etwa um den Bebauungsplan Rathaus, über den schon mehrfach berichtet wurde. Vor allem beschäftigten die Christdemokraten die bisherigen Grundlagenplanungen wie das Konzept des Einzelhandels, der Flächenbenutzungsplan sowie die Entwicklung in der Verkehrsplanung.

(DK.)