Planung in Akademie Hamminkelner Rockschul-Team bei bemerkenswerter Tagung

Marco Launert, Inhaber und Geschäftsführer der Rockschule Hamminkeln, ist ein rühriger Musikunternehmer und begeisterter Rockmusiker, der viele Bühnen bespielt. Er ist in der Szene gut verknüpft und in seiner kommunikativen Art ein bemerkenswerter Netzwerker. Immer wieder hat er Neuerungen zu bieten. Das setzt sich auch 2024 fort. Denn Rockschulchef Marco Launert lädt aktuell erstmals sein engstes Team zum „1. Conference Day“ in die Akademie der kulturellen Bildung des Bundes und des Landes NRW im oberbergischen Remscheid ein, um das aktuelle Jahr 2024 zu planen.