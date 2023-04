Musikprojekt in Hamminkeln Rockschüler zeigen, was sie können

In insgesamt sieben Einzelprojekten sowie einem großen KickOff als Startschuss war die Resonanz groß. So arbeiteten zehn Dozenten mit mehr als 80 Kindern und Jugendlichen in vier Locations. Die Aktion endet am Samstag, 22. April, im Kulturbahnhof an der Güterstraße von 16 bis 18 Uhr. Dann werden die Ergebnisse vorgestellt. Die Bands spielen live, die produzierten Songs werden über eine große Anlage abgespielt, und die jungen Akteure entsprechend gewürdigt. Zu diesem Zweck wird auf der überdachten KuBa-Terrasse eine Livebühne installiert. „Der Eintritt ist frei, interessierte, insbesondere Familien mit Kindern, sind herzlich willkommen“, betont Marco Launert. Das kreative Projekt sei sehr gut angekommen und habe sich positiv entwickelt.