Hamminkelner Musikschule zieht um Rockschule schlägt neues Kapitel auf

Marco Launert ist gelernter Rockmusiker, aber auch Konzertveranstalter, betreibt seine Rockschule und pflegt ein internationales Netzwerk. Der gebürtige Essener, der seine Einrichtung im kleinen Hamminkeln im alten Bahnhof an der Güterstraße zum Kuba veredelte, ist nicht wegzudenken aus der regionalen Szene. Der 50-Jährige, der in Wertherbruch lebt und den Niederrhein schätzen gelernt hat, steht vor einem ganz besonderen Jahr. Erst wird weiterhin mit mehreren Veranstaltungen das 25-jährige Bestehen der Rückschule gefeiert, dann die Zukunft in neuer, logistisch bester und für Rockschulzwecke optimierter Lage angesteuert: den Wechsel zum künftigen Cubes Business Center direkt an der A 3. Dort belegt die Rockschule 600 Quadratmeter Fläche mit Bühne und Büro sowie Schulungsbereich für Rock- und Pop. Sechs Meter hohe Räume machen ab 2025 auch große Konzerte möglich, die Autobahnnähe soll auch niederländische Interessenten anlocken.