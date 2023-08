Kirchenchor Ringenberg-Dingden Musikalischer Abschied von Chorleiter Stevens

Zwei kulturelle Institutionen beenden ihre aktive Zeit. Denn der Evangelische Kirchenchor Ringenberg-Dingden, der nach einer Pause im Jahr 1977 wieder gegründet wurde, und sein Chorleiter Gerd-Heinz Stevens, Musikwissenschaftler, Komponist und Kirchenmusiker aus Mehrhoog, verabschieden sich am Sonntag, 27. August, um 11 Uhr von der Pfarrgemeinde im Gottesdienst mit Pfarrer Ittmann, der den Chorleiter in seiner Amtszeit in die Gemeinde geholt hat, in der Evangelischen Kirche Ringenberg in den Ruhestand. Damit es ein vielstimmiges Ereignis wird zu sind auch alle ehemalige Sängerinnen und Sänger eingeladen.