Die Ringenberger sind sich einig : Dorfgemeinschaft dringt auf Wohnbau statt Schul-Nutzung

Ringenberg Die Pläne der Stadt Hamminkeln, die ehemalige Grundschule in Ringenberg an den Neukirchener Erziehungsverein für die Einrichtung eines rechtsrheinischen Förderschul-Zweigs zu vermieten, bekommen auf den letzten Metern wieder Gegenwind.

Die Ringenberger Dorfgemeinschaft, in der sämtliche dörflichen Vereine vertreten sind, hatte sich bereits in der Vergangenheit für Wohnbebauung am zentralen Schulstandort ausgesprochen. Die Verwaltung lehnte das unter anderem mit dem Hinweis auf zu geringe Einnahmen und bilanzielle Nachteile beim Grundstücksverkauf ab. Vor der Oktober-Ratssitzung wurde das Thema nach Intervention bei den Fraktionsvorsitzenden abgesetzt. Zuletzt war unklar, ob die Ringenberger weiterkämpfen würden. Das hat sich nach intensiven Gesprächen der Vereine am 21. November gewandelt. Am Dienstag wurde ein Protestschreiben an Politik und Verwaltung verschickt. Am 5. Dezember soll der Rat den Mietvertrag mit dem Erziehungsverein, der schon unterschrieben vorliegt, abnicken.