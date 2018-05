Schermbeck: Riesiger Jubel für König Frank Schulte in Damm

Schermbeck Am Sonntagnachmittag fand auf dem Küpperskamp der Majestätenwechsel statt.

Frank Schulte ist neuer König der Dammer Schützen. Beim Schießen auf die Königsscheibe bewies der 51-jährige Elektromeister am Samstagnachmittag die größte Treffsicherheit. Als 62. Schütze traf er das Schwarze so genau, dass es für den Sieg reichte.

Als Hauptfeldwebel Karsten Ufermann am frühen Samstagnachmittag 76 Schützen auf dem Festplatz am Küpperskamp antreten ließ, genoss König Bernfried Eulering noch die letzten Stunden seiner einjährigen Regentschaft. Nach der Bekanntgabe der Schießordnung durch den Spieß Karsten Ufermann eröffneten Eulering und der Schützen-Präsident Bernd Abel das Schießen auf die Königsscheibe, das vom Schießwart Bernhard Lichtenberg beaufsichtigt wurde.

Von den mehr als 300 Dammer Schützen ließen sich 98 von Schriftführer Richard Jöhren eintragen. Manche, die auch das Zentrum trafen, erfüllten allerdings nicht die Vorgaben. Dammer König darf nur werden, wer mindestens 21 Jahre alt ist, dem Verein seit drei Jahren angehört und in den letzten zehn Jahren kein König in Damm war.

"Wir haben einen neuen König und ich freue mich riesig, am Montag wieder zum Wachtenbrink gehen zu können", rief Präsident Bernd Abel um 18.42 Uhr vor dem Schützenzelt den am Bierstand wartenden Schützen zu, bevor die Schützen den König in spe Frank Schulte hochleben ließen. Schulte stammt aus einer Familie, in der das Schützenbrauchtum stets eine besondere Wertschätzung erfuhr. Dass seine Absicht, in diesem Jahr König zu werden, Realität wurde, freut den Wachtenbrinker besonders, weil sein Vater Albert Schulte genau vor 25 Jahren mit Reinhilde Terstegen regierte. 1979 saß seine Mutter Annelore Schulte mit Heinz-Wilhelm Terstegen auf dem Thron.