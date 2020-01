75 Jahre danach : Große Resonanz auf Gedenktage zum Krieg

Wesel Empfang ausgebucht, Busfahrt stark gefragt – es gibt aber weitere Veranstaltungen und einen neuen Film in Farbe.

Der fast kompletten Zerstörung Wesels im Februar sowie der Luftlandung und des Rheinübergangs im März 1945 wird jedes Jahr würdig gedacht. 2020 ist der Rahmen größer, jähren sich die Ereignisse kurz vor dem Ende des Weltkrieges doch jetzt zum 75. Mal. Noch immer gibt es Zeitzeugen. Noch immer sind die Wunden auf den Seelen vieler Menschen nicht verheilt. Und in Zeiten einer bedenklichen „Öffnung nach rechts“, wie Superintendent Thomas Brödenfeld es am Donnerstag ausdrückte, wird die Erinnerungskultur immer wichtiger. Die Stadt hat dazu auf Anregung der SPD unter dem Motto „Nie wieder Krieg“ ein Programm vorbereitet, das bereits auf riesige Resonanz gestoßen ist.

Um einen Platz beim Empfang mit Vortrag des aus Wesel stammenden Historikers und TV-Journalisten Alexander Berkel im Ratssaal am Samstag, 15. Februar, 11 Uhr, braucht sich niemand mehr zu bemühen. Er ist mit 160 Anmeldungen restlos ausgebucht. Auch für die um 14 Uhr anschließende Geschichtstour zum Freiheitsmuseum Groesbeek (Niederlande) haben sich schon 100 Personen angemeldet. In den zwei Bussen seien nur noch acht Plätze frei, sagte Bürgermeisterin Ulrike Westkamp.

Aber es gibt ja noch mehr Veranstaltungen, die nicht minder interessant und berührend, vielleicht auch aufrüttelnd sein werden. So findet am Freitag, 14. Februar, 19.30 Uhr, das Konzert „Verleih uns Frieden“ mit den Castle Singers aus Emmerich in der Engelkirche statt. Kreisdechant Stefan Sühling erinnerte daran, dass dies ein besonderer Ort ist. Die in den 50er Jahren aus gepickten Trümmersteinen gebaute Kirche steht auf den Fundamenten des ehemaligen Forts Fusternberg. Es diente im Krieg als Luftschutzraum. Rund 200 Menschen überlebten darin wundersam einen Luftangriff, weil die eingeschlagene Bombe nicht detonierte.

Anschließen wird sich anlässlich des Rheinübergangs der Alliierten am 24. März, 18.30 Uhr, eine Gedenkstunde im Deichdorfmuseum Bislich, das mit einigen Exponaten und Dokumenten aufwarten kann. Am 29. März und 11. Oktober nimmt Hans Boymann Interessierte jeweils ab 15 Uhr mit auf eine neue Stadtführung zu heute noch sichtbaren Zeugnissen.

Gesondert vorgestellt wird in Kürze ein neuer Film, den das Stadtarchiv Wesel mit Alexander Berkel herausbringt. Er zeigt die Luftlandung und den Rheinübergang erstmals in Farbe. Die DVD kann dann im Stadtarchiv, in der Stadtinformation am Großen Markt und im Buchhandel erworben werden. Die Dokumentation wurde am Donnerstag als ein „Highlight“ bezeichnet.