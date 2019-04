Jahreshauptversammlung des Sozialverbandes : Richard Theissen bereitet seinen Rückzug im VdK vor

Wesel Der Vorsitzende des Sozialverbandes sucht einen Nachfolger. Die Mitgliederzahl im Ortsverein ist weiter gestiegen.

Rege besucht ist die Sprechstunde des VdK-Kreisverbandes Niederrhein. Jeden Montag besuchen rund 40 Ratsuchende das Angebot des Sozialverbandes im Caritas-Haus am Weseler Bahnhof. Das gab der Vorsitzende Richard Theissen während der Jahreshauptversammlung des VdK Wesel-Mitte im Bogen bekannt. Die Zahl der VdK-Mitglieder im Ortsverein ist inzwischen auf 1188 gestiegen. Es haben sich 134 neue Mitglieder im Jahr 2018 angemeldet.

Bei den Vorstandswahlen gab es wenig Änderungen. Vorsitzender bleibt Richard Theissen, zu seinem Stellvertreter wurde Peter Schenk gewählt. Theissen, der bereits seit 45 Jahren im VdK-Vorstand ist, davon 25 Jahre als Vorsitzender, kündigte an, dass diese Wahlperiode unwiderruflich seine letzte ist. Es müsse innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre ein Nachfolger her. Der Gesamtvorstand sei mit viel Herzblut bei der Sache. Die vertrauensvolle und kameradschaftliche Zusammenarbeit habe bei ihm den Entschluss gestärkt, nochmals anzutreten. Hermann Dobe bleibt Kassenwart, als sein Stellvertreter wurde Helmut Unkrig gewählt. Unverändert Schriftführer ist Andreas Kroll. Rainer Ackermann wurde zu seinem Stellvertreter gewählt. Die beiden Internetbeauftragten Klaus Elsemann und Andreas Kroll wurden ebenfalls wiedergewählt. Alle übrigen Vertreter wurden in ihren Ämtern bestätigt: Gudrun Hettkamp und Irene von Mulert als Frauenbeauftragte, Peter Schenk und Friedhelm Heinzen für die Kriegs- und Wehrdienstopfer, Wolfgang Hausmann und Eric Beyers als Behindertenvertreter, Klaus Elsemann als Vertreter der Sozialversicherten, Andreas Kroll und Eric Beyers als Vertreter der jungen Mitglieder. Beisitzerinnen bleiben Margit Oesterling und Ulrike Hermanns. Elke und Richard Käch sowie Kurt Straatmann sind die Kassenprüfer.