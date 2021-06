Rheinpromenade in Wesel : Tuchinstallation zum Kunstvereins-Geburtstag

Bei der Arbeit in Wesel: Künstler Jens J. Meyer aus Essen Foto: Klaus Nikolei

Wesel An der Rheinpromenade in Wesel wurden an mehreren Straßenbäumen weiße Tücher befestigt. Das steckt hinter dieser Aktion von Künstler Jens J. Meyer aus Essen.

Verwundert bleiben Fußgänger, Radler und vereinzelt auch Autofahrer an der Rheinpromenade stehen, wo ein Herr mit blauer Baskenmütze auf einem Hubwagen weiße Tücher an mehreren Straßenbäumen befestigt. „Sieht schön aus. Aber was soll das sein?“, fragt sich eine ältere Dame. Die Antwort: Der in Essen-Kettwig lebende Künstler Jens J. Meyer hat im Auftrag des Niederheinischen Kunstvereins die Tuchinstallation „Hamburg – Paris via Wesel“ unweit des alten Brückenpfeilers der zerstörten Eisenbahnbrücke realisiert. Anlass ist das 40-jährige Bestehen des Vereins.