Auf der Rheinbrücke in Wesel : Frau verletzt sich bei Glatteis-Unfall schwer

Wesel Um zu schlafen, hat sich die 28-Jährige während der Fahrt auf die Rückbank gelegt. Weil sie nicht angeschnallt war, schleuderte sie beim Aufprall durch das Auto. Die Rheinbrücke musste gesperrt werden.

Bei einem Glatteis-Unfall am frühen Freitagmorgen hat eine Frau schwere Verletzungen erlitten. Die 28-Jährige sei in der Nacht gegen 3.05 Uhr mit einem gleichaltrigen Mann in einem Auto auf der Rheinbrücke in Richtung Wesel unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Um zu schlafen, habe sie sich während der Fahrt auf die Rückbank gelegt.