Schwarzer Adler : Freischlader kehrt zum Blues zurück

Rheinberg Der Wuppertaler Musiker gastiert am Freitag, 15. November, mit neuer Band im Schwarzen Adler.

Die Rheinberger Kulturinitiative Schwarzer Adler begrüßt am Freitag, 15. November, 20 Uhr, einen alten Bekannten auf der Bühne des Kulturlokals an der Baerler Straße 96 in Vierbaum: Henrik Freischlader kommt mit seiner aktuellen Band dorthin (Foto: Timo Wilke). Nach zahlreichen Experimenten, ob im Trio oder mit einer achtköpfigen, international besetzen Big-Band, kehrt der Sänger und Gitarrist dorthin zurück wo für ihn alles begonnen hat - zum Blues. Oldschool ist die Devise - mit dem Bus herumfahren und live spielen - in coolen Clubs, für echte Musikliebhaber und mit einer gut eingespielten Band. Wer Atmosphäre und Authentizität sucht, der ist hier richtig. Die Liebe zu handgemachter Musik, besonders zu Blues und Soul, verbindet die fünf Musiker, die sich gekonnt und leicht ihre musikalischen Bälle zuspielen, ohne dabei die anspruchsvolle Aufgabe aus dem Fokus zu verlieren, ihr Instrument mit Leidenschaft zu spielen. Zur Band gehören Schlagzeuger Moritz Meinschäfer, Armin Alic am Bass, Roman Babik an den Tasten, Marco Zügner am Alt-Saxophon und eben Henrik Freischlader.