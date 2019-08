Debatte um Pachtvertrag : Rhein-Biergarten: WfW will alten Betreiber behalten

Wesel Die Bäder GmbH in Wesel will eigentlich den Pachtvertrag mit dem Gastronomen Dirk Aberfeld nicht verlängern und stattdessen auf einen neuen Betreiber setzen.

Der Fraktionsvorsitzende der Fraktion Wir für Wesel (WfW) im Rat der Stadt Wesel, Thomas Moll, unterstützt den Bürgerantrag mit mehr als 2000 Unterschriften zum Erhalt des Weseler Biergartens. Die Bäder GmbH in Wesel will eigentlich den Pachtvertrag mit dem Gastronomen Dirk Aberfeld nicht verlängern und stattdessen auf einen neuen Betreiber setzen. Thomas Moll fordert nun, dass Bäderchef Martin Christoph noch einmal mit Aberfeld spricht. Die WfW habe im Gegensatz zu anderen Fraktionen Gespräche mit dem Pächter des Biergartens und vielen Gästen geführt, sagt Moll. Dem teilweise entstandenen Eindruck, der Biergarten sei nicht sauber oder das Personal sei nicht freundlich, wolle man entgegentreten. Ein Pächterwechsel sei deshalb nicht nötig, sagt Moll. „Der Biergarten erfreut sich großer Beliebtheit bei den Weseler Bürgern und auch bei den auswärtigen Gästen die Wesel besuchen. Das Gastronomiekonzept des Biergartens schließt eine gastronomische Lücke in Wesel und wird in der Form auch von der Fraktion WfW begrüßt.“ Weitere Verbesserungen beim Gastronomiekonzept seien möglich. Es sei Aufgabe des Bäderchefs Martin Christoph, solche Gespräche zu führen.