Legendäres Musikfestival wird 50 : Wie Woodstock nach Lankern kam

Die Band „The Magic Of Santana“ spielt unter anderem auf dem Sportplatz in Lankern. Foto: Stadtmarketing Bocholt

Lankern Was in Amerika nicht gelang, schafft das kleine Dorf Lankern: Am Samstag wird an Woodstock erinnert. Dann soll die Musik von damals aufleben. Ein ganzes Dorf freut sich schon darauf.