Nach Streit in Wesel : 32-Jähriger droht Rettern Messerstiche an

Wesel In Wesel hat ein Mann Rettungskräfte damit bedroht, sie abzustechen. Diese waren gerufen worden, weil sich der 32-Jährige mit seiner Freundin gestritten hatte – und dabei eine blutende Wunde am Kopf davontrug. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein schwerer Fall von Drohung gegen Hilfskräfte hat sich am Mittwoch in Wesel ereignet. Ein Mann, der sich selbst verletzte, geriet dabei im Bereich Büdericher Insel in Streit mit Rettungskräften. Er drohte an, die Helfer abzustechen. Dies berichtete die Polizei am Donnerstagmorgen.

Konkret ereignete sich der Fall laut Polizeibericht so: Am Mittwoch gegen 17 Uhr geriet eine 30-jährige Rheinbergerin mit ihrem 32 Jahre alten Freund in Streit. Das Pärchen hielt sich am Schifffahrtsamt an der Büdericher Insel auf, da sie dort zelten wollten. Als der 32-jährige Rheinberger nach dem Streit eine Platzwunde am Kopf hatte, rief seine Freundin den Rettungsdienst an. Nachdem zwei Rettungssanitäter eingetroffen waren und dem Rheinberger erklärten, er müsse ins Krankenhaus gebracht werden, packte dieser unter anderem drei Wurfmesser in seinen Rucksack. Daraufhin stellten der 35-jährige Sanitäter aus Borken und der 27-Jährige aus Xanten klar, dass er den Rucksack nicht mitnehmen könne.