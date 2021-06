„Gusto“ eröffnet in Obrighoven : Mediterrane Küche im Gewerbegebiet

Obrighoven Aus der ursprünglich geplanten Kantine des Start-up-Zentrums Cubes an der Rudolf-Diesel-Straße ist das mediterrane Restaurant Gusto geworden. Geschäftsführer ist Ado Hrustanovic, bekannt vom Obrighoven-Grill. Am Freitag geht’s los.

Erfahrungen mit Großveranstaltungen hat Ado Hrustanovic in den vergangenen Jahren reichlich gesammelt. Der aus Bosnien stammende Familienvater, der 1995 als 23-Jähriger nach Deutschland gekommen ist und in seiner Heimat als Polizist im Einsatz war, fand zunächst im Weseler Hotel Kaiserhof einen Job in der Küche. Anschließend war er mehrere Jahre bei einem Paketdienst und parallel als Aushilfe in der Gastronomie tätig, bevor er 2008 mit seiner Frau, einer gelernten Köchin, an der Feldstraße den Obrighoven Grill eröffnet hat. Was kaum jemand weiß: In einem Anbau des Grills befindet sich eine Großküche für das Catering-Unternehmen Gusto am Niederrhein, das vor allem Events in Düsseldorf, Neuss und der weiteren Umgebung beliefert.