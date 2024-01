Restaurant in Wesel-Diersfordt Was die neuen Chefs mit dem Jäger vorhaben

Selbst die Stammkunden des Jägers in Diersfordt dürften nicht wirklich mitbekommen haben, was sich da innerhalb der vergangenen Monate hinter den Kulissen des Restaurants und Hotels an der B 8 getan hat. Denn das „Gesicht“ des Restaurants ist seit der Übernahme der H & J Gastro GmbH (siehe Infobox) vor gut neun Monaten Robert Avdic. „Wobei eigentlich niemand seinen Nachnamen kennt. Denn alle nennen ihn nur Roberto. Und ohne Roberto hätten wir das alles hier bestimmt nicht gemacht“, sagt Michael Stempa. Dabei lacht der Wahl-Weseler herzlich. Als neuer Geschäftsführer ist der gebürtige Lübecker nun Chef des charismatischen Restaurant-Leiters und dessen Team, das aus einem knappen Dutzend Vollzeitkräften besteht.