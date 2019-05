Schermbecker Kindergarten : Achterbahn der Gefühle zum Abschied

Schermbeck Renate Ahlmer verlässt nach 36 Jahren den Kindergarten Stenkampshof. Ines Raeber übernimmt die Leitung.

Damit hatte Renate Ahlmer nicht gerechnet, als sie am Morgen das Gebäude des privaten Kindergartens Stenkampshof betrat, denn sie war ja eigentlich schon eine Woche zuvor von etwa 150 Gästen während einer Feier in Marbeck in den Ruhestand verabschiedet worden. Jetzt, an ihrem letzten Arbeitstag, gab es eine weitere Überraschung für sie: Jakob und Louis aus der Sternengruppe bildeten mit ihren Armen einen Torbogen, durch den Ahlmer in gebückter Haltung schreiten musste, um den Raum betreten zu können, in dem die übrigen Kindergartenkinder, die Erzieherinnen und etwa 25 Elternteile warteten, um ihr für den Ruhestand alles erdenklich Gute zu wünschen.

Renate Ahlmer hat den Kindergarten von Beginn an begleitet. Im Februar 1984 gründeten 19 Elternpaare einen Trägerverein mit dem Ziel, den Fehlbedarf an Kindergartenplätzen in Schermbeck zu reduzieren. Am 15. August 1984 wurden die ersten sechs Kinder in den Kindergarten aufgenommen, der im ehemaligen Bauernhof der Familie Franz und Hedwig Stenkamp auf der anderen Straßenseite des jetzigen Kindergartens eingerichtet wurde. Mit Birgit Kruse übernahm Renate Ahlmer die Betreuung der ersten Gruppe, zu der schon bald 20 Kinder gehörten. In den Jahren 1972 bis 1974 hatte Renate Ahlmer die Sozialpädagogische Fachschule in Marl besucht. Danach hat sie insgesamt acht Jahre lang im Kindergarten der Evangelischen Kirchengemeinde Schermbeck an der Kempkesstege gearbeitet. Nach einer zweijährigen Tätigkeit als Tagesmutter wurde sie im Jahre 1984 Erzieherin im Kindergarten Stenkampshof. In den zurückliegenden 35 Jahren hat Renate Ahlmer die Erweiterung des Kindergartens zu einem zweigruppigen Kindergarten miterlebt. Im angrenzenden Baugebiet „Zur Obstwiese“ wurde im Mai 2004 ein neuer Kindergarten eingeweiht.