Diebstahlserie Reihenweise Fahrräder in Wesel-Obrighoven gestohlen – Polizei sucht Zeugen

In der Zeit von Montag, 15., auf Dienstag, 16. Januar, sind die Langfinger in eine Gartenhütte am Geranienweg eingebrochen. Daraus entwendeten die Unbekannten vier Fahrräder: drei Mountainbikes in den Farben Gelb, Türkis und Schwarz sowie ein sogenanntes Dirtbike in Silber.