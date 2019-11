Vorgezogenes Verfahren : Regionalplan: CDU sieht „immerhin Bewegung“

Foto: Malz, Ekkehart (ema) Frank Berger begrüßt die Reaktion der Planungsbehörde.

Kreis Wesel (RP) Die CDU-Fraktion im Weseler Kreistag sieht hat die Hoffnung, dass sich in Sachen neuer Regionalplan doch noch was Positives entwickelt. Vorsitzender Frank Berger stellte am Dienstag fest, dass es jetzt „immerhin Bewegung“ gibt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nachdem maßgeblich die CDU das Planungsdesaster beim Regionalverband Ruhr (RVR) scharf kritisiert habe, so Berger in der Mitteilung weiter, reagiere die Bezirksplanungsbehörde nun und wolle zumindest in einem gewissen Umfang Planungssicherheit bei Gewerbeansiedlungen für Kommunen und Investoren schaffen. „Diese war massiv dadurch erschüttert worden, dass der RVR den neuen Regionalplan wohl erst in einigen Jahren fertigstellen wird und nicht – wie vollmundig immer wieder versprochen – noch in dieser Legislatur, also bis 2020“, sagte Berger.

Wenn der RVR nun der Politik vorschlagen wolle, die im Regionalplan-Entwurf festgelegten regionalen Kooperationsstandorte vor dem Inkrafttreten des Regionalplans Ruhr im Rahmen eines vorgezogenen Regionalplan-Änderungsverfahrens verbindlich werden zu lassen, so sei das laut Berger „zumindest ein interessanter erster Gedanke“. Nach Überlegungen des RVR sollen in das neue Verfahren demnach alle regionalen Kooperationsstandorte aufgenommen werden, die im Entwurf festgelegt sind. Im Bereich des Regionalverbandes sind das 24 Standorte mit fast 1300 Hektar Fläche. Davon liegen sechs im Kreis Wesel: Dinslaken (Barmingholten), Hünxe (Bucholtwelmen), Alpen (Hoogen), Kamp-Lintfort (Hornenheidchenstraße/Rossenray/ Rossmühle), Voerde (Kraftwerk) und Sonsbeck (Peterskaul).

Dies ist laut Frank Berger allerdings eine Auflistung, mit der zunächst nur die RVR-Verwaltung an den Start gehe. Die Einwendungen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens seien noch nicht berücksichtigt. Udo Bovenkerk und Heinz-Peter Kamps, die ebenfalls für den Kreis Wesel der CDU-Fraktion im Regionalrat angehören, erklärten „Nun beginnt erst einmal die politische Diskussion. Danach sollen die Stellungnahmen zu diesen Standorten sowie den bisher nicht berücksichtigten Flächen – unter anderem Kohlenhuck und Hamminkeln – ausgewertet und abgewogen werden. Welche am Ende zur Offenlage aufgenommen werden, sei dann im Regionalrat zu entscheiden.

(RP)