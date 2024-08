Von Borussia bis Rosenherz Welche Vornamen sind in der Region Wesel verboten?

Wesel/Hamminkeln/Schermbeck · In Deutschland gibt es keine gesetzlichen Vorgaben für die Namenswahl. Die Eltern sind in ihrer Entscheidung somit grundsätzlich frei – doch es gibt Grenzen. Welche Regeln für Vornamen in Wesel, Hamminkeln und Schermbeck gelten.

11.08.2024 , 08:00 Uhr

In Deutschland gibt es keine gesetzlichen Vorgaben für die Namenswahl – aber nicht alles ist erlaubt. Das gilt auch für die Region Wesel. Foto: dpa/Stefan Puchner