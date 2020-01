Schermbeck : Künstlerin malt Altarbild

Kasten: Die Markus-Lüpertz-Schülerin Regina Schumachers lebt seit 2010 in Deuten, wo sie in einem eigenen Atelier künstlerisch arbeitet. In Schermbeck wurde das Gründungsmitglied der internationalen Künstlergruppe „Breitengrad“ im Jahre 2013 bekannt, als sein drei Meter mal zwei Meter großes Acrylbild zur Osterzeit über dem Altar der Ludgeruskirche hing. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Regina Schumachers’ großformatiges Werk ,Deuten-de’ schmückt die Ludgeruskirche. Es verweist auf die Heiligen Drei Könige.

Ein zwei Meter mal zwei Meter großes Acrylbild hängt derzeit im Altarraum der Ludgeruskirche in Schermbeck. Der Bildtitel „Deuten-de“, der an eine Internet-Kennung des Dorstener Ortsteils Deuten erinnert, meint allerdings nicht den Wohnort der Deutener Künstlerin Regina Schumachers, sondern die Einzelelemente des Bildes, die vom Betrachter als „Deuten-de“ im Hinblick auf einen in der Bibel beschriebenen Vorgang empfunden werden.

Die Markus-Lüpertz-Schülerin Regina Schumachers lebt seit 2010 in Deuten, wo sie in einem eigenen Atelier künstlerisch arbeitet. In Schermbeck wurde das Gründungsmitglied der internationalen Künstlergruppe „Breitengrad“ 2013 bekannt, als sein drei Meter mal zwei Meter großes Acrylbild zur Osterzeit über dem Altar der Ludgeruskirche hing.

Das Bild, welches kürzlich am Tag vor dem Fest der „Erscheinung des Herrn“ (6. Januar) aufgehängt wurde, befasst sich mit dem tieferen Sinn des Festes. Weitgehend vergessen ist die Bedeutung dieses Festes. Während die Christen heute an Weihnachten die Menschwerdung Jesu Christi feiern, war ursprünglich der 6. Januar jener Gedenktag, an dem die Geburt gefeiert wurde. In der Gegenwart wird der 6. Januar überlagert durch das Auftreten der Heiligen Drei Könige, die auch in Regina Schumachers Bild ganz im Vordergrund stehen. Sie sind von hinten zu sehen, sodass der Betrachter automatisch ihrer Blickrichtung folgt und so zum leuchtenden Stern im oberen linken Bildbereich gelangt.

Der Stern in Regina Schumachers Bild ist mehr als ein astronomisches Gebilde, das selbst leuchten kann. Der Stern ist auf dem Bild eine Erinnerung an die im Matthäus-Evangelium überlieferte Weihnachtsgeschichte. Zu jener Zeit, als Jesus in einem Stall in Bethlehem geboren wurde, kamen Sterndeuter nach Jerusalem, um sich nach dem Ort des neugeborenen Königs der Juden zu erkundigen. Die Könige folgten dem aufgehenden Stern, um dem König der Juden zu huldigen. Den orientalischen Lebensraum hat Regina Schumachers auch durch die Wahl der typischen orientalischen Farben Blau, Purpurrot und Gelb-Orange unterstrichen.

Die Existenz des Gottessohnes wird von Regina Schumachers nicht direkt im Bild gezeigt, lässt sich allerdings aus den Bildelementen deuten. Solche „Deuten-de“ sind neben dem Stern auch die auftretenden Personen. Sie folgen einem Stern zwecks Huldigung eines Wesens, das mehr bedeutet als ein König. Der Betrachter des Bildes bemerkt schon bald, dass der dritte blondhaarige König unten rechts kleiner und zarter als die beiden anderen Könige wirkt. Die Vermutung, die Künstlerin habe im Moment des Malens an eine Frau gedacht, bestätigt Regina Schumachers als „intuitives Handeln beim Malen“. Pastor Honermann unterstreicht die Berechtigung des Gedankens an eine Frau. In der Tradition seien die Könige immer Repräsentanten der gesamten Menschheit gewesen. Übertrage man dieses Denken auf die Gegenwart in unseren Regionen, dann umfassten Könige auch das weibliche Geschlecht.

Abgesehen von den Tagen, an denen die Laser-Show in der Kirche stattfindet, wird das Bild noch einige Wochen in der Kirche bleiben.

(hs)