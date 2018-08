Razzia bei Sostmeier: Vier Arbeiter ohne Aufenthaltstitel

Betriebsprüfung von Zoll und Polizei an der Nordstraße in Wesel. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Wesel Am Mittwochmorgen hatte die Duisburger Behörde das Unternehmen mit Sitz an der Nordstraße aufgesucht.

Der Zoll hat bei einer Razzia bei der Weseler Spedition Sostmeier vier Personen entdeckt, die ohne Aufenthaltstitel in Deutschland leben. Dies teilte eine Zollsprecherin auf Anfrage mit. Am Mittwochmorgen hatte die Duisburger Behörde das Unternehmen mit Sitz an der Nordstraße, ehemals Stams, aufgesucht. Dabei wurden die Daten der Arbeitnehmer und des Arbeitgebers erfasst. Ziel solcher Betriebsprüfungen ist auch das Aufspüren von Schwarzarbeitern.