Überfälle mit Messer Raubserie in Wesel: Weiterer Jugendlicher festgenommen

Am 7. Feburar waren gegen 18.25 Uhr zwei Hamminkelner (17 und 15 Jahre alt) am Schulhof des Weseler Berufskollegs in der Feldmark von zwei Unbekannten unter Vorhalt eines Messers dazu aufgefordert worden, Geld heraus zu geben. Einer der Täter hielt dem 17- Jährigen dabei ein Messer an den Hals.