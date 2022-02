Fazit zur Ratssitzung in Hamminkeln : Im Bildungsbereich stark bleiben

Der Raatsaal im Hamminkelner Rathaus Foto: Klaus Nikolei

Hamminkeln Die Ratsfraktionen gehen in ihren Haushaltsreden unterschiedlich mit dem Etat für das Jahr 2022 um. Eins eint sie jedoch: der Wille, stark in Schulen und Infrastruktur zu investieren. Doch was ist mit den Schulden?

Früh im Jahr geht es ums Geld und die politische Ausrichtung der Fraktionen. Dazu gehören die obligatorischen Reden der Fraktionschefs, die nicht nur vom Geldausgeben oder -sparen sprechen, sondern ihre politischen Positionen vorstellen. Vor der Corona-Pandemie gab es das live, in der noch aktuellen Zeit der Beschränkungen geben die Politiker ihre vorbereiteten Reden schriftlich aus oder lassen sie auf der städtischen Homepage hochladen. Wohin geht die politische Reise 2022? Der Rat stimmte für den Haushalt 2022, die FWI und ein CDU-Mitglied lehnten ihn ab. Die Grünen lehnten den zuvor von ihnen schon kritisierten Stellenplan ab, allerdings nicht die ganze Fraktion. 25 Stimmen gab es für den Stellenplan, viermal Nein und drei Enthaltungen.

Johannes Bauhaus (CDU) Foto: CDU Hamminkeln

Info Die Schulden sind auf Rekordniveau Stand Der Schuldenstand der Stadt erreicht in 2022 über 70 Millionen Euro. 2020 waren es noch 30,7 Millionen. Unter anderem liegt das am Neubau der Grundschule Hamminkeln. Im Etat 2022 werden 2,2 Millionen Euro als Defizit ausgewiesen. Die Erträge liegen bei 77,5 Millionen, die Ausgaben bei 79,8 Millionen. Die Investitionen sind im Planansatz mit 37,2 Millionen Euro sehr hoch.

Johannes Bauhaus, der Fraktionsvorsitzende der CDU, betont, es müsse immer darum gehen, Akzeptanz und Verständnis für Beschlüsse zu erzielen. Deshalb habe die CDU zuletzt das Zustimmungsbild zur Zukunft der Müllentsorgung eingeholt. Und deshalb sei es „gut und richtig“ gewesen, sich beim Grundschul-Entscheid in Hamminkeln ein großes Meinungsbild zu verschaffen. Deshalb hätte er die Haushaltsrede lieber öffentlich gehalten. Den Etat sieht Bauhaus skeptisch: Die Neuverschuldung nimmt zu, der Schuldenabbau findet nicht statt, die voraussichtlichen Verbindlichkeiten werden Ende 2022 66,5 Millionen Euro erreichen – eine Steigerung von 45,7 Prozent im Vergleich zum Jahresbeginn. Das liegt auch an Schulinvestitionen. „Der Standard ist hoch, aber wir müssen nicht an der Spitze der Bewegung stehen.“ Bei den Investitionen müssten alle denkbaren Förderungen genutzt werden. Hier hat Bauhaus Lob für die CDU-Abgeordnete Charlotte Quik parat – eine „Anwältin unserer ländlichen Heimat“. Er will weiterhin einen Wirtschaftswegeverband, hier fordert er Unterstützung aller Fraktionen.

Jörg Adams (SPD) Foto: Thomas Hesse

Jörg Adams, Vorsitzender der SPD-Fraktion: „Der Haushalt trägt eindeutig die Handschrift unseres Kommunalwahlprogrammes 2020: Bildung ausbauen, Wohnraum schaffen, Finanzen stärken und Klima schützen.“ Die Einkommensteueranteile für die Stadt werden höher, wenn qualitativer Wohnraum geschaffen wird. Die SPD will auch geförderten Wohnraum schaffen. „Hamminkeln bleibt eine Gemeinde, die hohe Anziehungskraft hat. Dafür verbessern wir auch dauerhaft unsere Infrastruktur, und das kommt bei den Bürgern gut an“, betont Adam. Er will alle sieben Ortsteile bei der Siedlungsplanung berücksichtigen, dazu auch dichtere Bebauung zulassen, ohne das Dörfliche zu vernachlässigen. Er beklagt die finanzielle Ausstattung der Stadt und fürchtet weitere Belastungen durch hohe Energiekosten. In Bildung und Infrastruktur müsse investiert werden – wohl mit mehr Schulden. Erfreut vermerkt die SPD, dass die Dingdener Grundschule in die Hauptschule kommen soll. Ein Hochzeits- und Taufwäldchen findet sie gut, Schottergärten nicht.

Armin Marth (FDP) Foto: FDP

Armin Marth (FDP) findet: „Die Vernunft hat gesiegt.“ Er meint damit, dass die Einsegnungshalle in Hamminkeln saniert wird. Fragen sieht die FDP beim Neubau der Grundschule Hamminkeln: „Können wir uns dieses ehrgeizige Projekt überhaupt leisten? Will sich hier jemand ein ‚Denkmal‘ setzen?“ Andererseits: Investition in Bildung sei ein Muss, siehe Grundschule Mehrhoog und nächstes Jahr Grundschule Brünen. Für Dingden sichert die FDP eine Schullösung zu. 2022 stelle sich erneut die Frage, ob die Verwaltung alle Maßnahmen abarbeiten kann. Der Etat sei dadurch gekennzeichnet, dass die Haushaltssicherung nur durch jährliche Corona-Hilfen vermieden wird. Und: Die Anmerkung im Haushalt, dass Grund- und Gewerbesteuererhöhungen in Zukunft unvermeidlich sind, trägt die FDP nicht mit. Man wolle junge Familie und Gewerbe für mehr Steuereinnahmen holen.

Johannes Flaswinkel (Grüne) Foto: Flaswinkel

Johannes Flaswinkel (Grüne): „Schwierige Rahmenbedingungen begleiten diesen Haushaltsentwurf: Kosten der Coronakrise, ungerechte Finanzierung und Ausstattung der ländlichen Kommunen, Kosten für Hochwasserschutz, steigende Baukosten im Sanierungs- und Neubaubereich, Wirtschaftswege, vollkommen unzureichende Landesförderung im Schulbaubereich.“ Wegen steigender Personalkosten sieht man den Stellenplan kritisch. „Wir bedauern sehr, dass der Personalansatz im Umwelt- und Klimaschutz deutlich reduziert wird. Ein vollkommen falsches Signal.“ Gleiches gelte für den Kinder- und Jugendbereich. Die Frage eines eigenen Jugendamtes sei „unbeantwortet“. Aber: Die Debatte um die Kindertagesstätte in Mehrhoog habe gezeigt, wie wichtig ein solches Amt wäre.

Martin Wente (FWI) Foto: FWI Foto: FWI

Martin Wente (FWI): Die Freien Wähler lehnen den Haushalt ab und fordern ein Umdenken und Umsteuern im Jahr 2022. „Die Rekordverschuldung von 100 Millionen Euro schränkt in erheblichem Maße die Handlungsspielräume der nachfolgenden Generationen ein“, sagt Martin Wente. Die Ampelkoalition von SPD, Grünen, USD und FDP mache keine generationengerechte, nachhaltige Finanzpolitik. Die FWI glaubt, dass die Stadt ohne Gegensteuerungsmaßnahmen „absehbar“ in die Haushaltssicherung rutscht. Dieses Jahr müsse Zeit des „Umdenkens und Umsteuern für Hamminkeln werden“. Die FWI hat Vorschläge gemacht, aber ihr Problem ist, dass die Fraktion bisher ignoriert wird. Sie prognostiziert Auswirkungen auf den sozialen Zusammenhalt in der Stadt, wenn freiwillige Leistungen dem Rotstift zum Opfer fallen.

Helmut Wisniewski (USD) Foto: Wisniewski Foto: Wisniewski