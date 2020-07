Ratsbürgerentscheid Schermbeck : Deutliches „Nein“ zu Bildungszentrum

Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung am Sonntag bei der Auszählung der abgegebenen Stimmen zum ersten Schermbecker Ratsbürgerentscheid Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Ein Bildungszentrum wird es in Schermbeck nicht geben. Beim ersten Schermbecker Ratsbürgerentscheid hat sich eine große Mehrheit dagegen entschieden. Die endgültigen Zahlen wurden am Montagabend in der Ratssitzung verkündet.

Von Helmut Scheffler

Auch in ein paar Jahren werden Schermbecker i-Dötze nicht in einer komplett neuen Grundschule unterrichtet. Außerdem wird es kein Bildungszentrum geben. In einem entsprechenden Ratsbürgerentscheid sprach sich eine eindeutige Mehrheit gegen den „Neubau eines Bildungszentrums an der Weseler Straße/Ecke Waldweg“ aus, „in dessen Kern eine vereinte 5-zügige Grundschule mit 3-fach-Sporthalle steht“.

Der am 29. April vom Gemeinderat beschlossene erste Ratsbürgerentscheid in der 45-jährigen Geschichte der Großgemeinde Schermbeck entstand aus dem gleichlautenden Antrag zur Durchführung eines Bürgerbegehrens, den Manuel Schmidt, Marc Overkämping und Timo Gätzschmann im Dezember 2019 gestellt hatten, weil sie mit dem Beschluss des Gemeinderates vom 9. Oktober 2019 nicht zufrieden waren, der nur einen teilweisen Neubau ohne ein Bildungszentrum im Umfeld des jetzigen Hauptstandortes der Grundschule an der Weseler Straße vorsah.

Bis zum Antragsschluss am Freitag wurden von den 11.898 stimmberechtigten Bürgern ab 16 Jahren 4285 Stimmscheine beantragt. Pünktlich um 16 Uhr wurden den drei Wahlurnen unter der Aufsicht von Theresia Meyer, der Leiterin des Fachbereiches Zentrale Dienste, und ihres Stellvertreters Jan Böcker 3910 Rückläufer entnommen. Nach der Zurückweisung einiger Stimmbriefe konnten am Ende 3842 Stimmzettel berücksichtigt werden.

Von diesen 3842 Stimmzetteln entfielen 968 (25,23 Prozent) auf die Befürworter des Ratsbürgerentscheids, 2869 (74,77 Prozent) auf die Gegner. Fünf ungültige Stimmen wurden verbucht. Die endgültige Feststellung des am späten Sonntagabend von der Verwaltung mitgeteilten Ergebnisses übernahm gemäß Paragraf 15 der Satzung zur Durchführung von Bürgerentscheiden in der Gemeinde Schermbeck der Gemeinderat in seiner Sitzung, die am Montagnachmittag in der Dreifach-Sporthalle an der Erler Straße stattfand.

Ohne Nachfragen und Diskussionen stellten die Ratsmitglieder einstimmig das Ergebnis fest. Bürgermeister Mike Rexforth dankte den Mitarbeitern des Fachbereiches Zentrale Dienste „für den unglaublichen Aufwand in den letzten Monaten“. Die Ratsmitglieder drückten ihre Anerkennung für die Fleißarbeit der Verwaltungsangestellten mit großem Applaus aus.

Die Initiatoren des Ratsbürgerentscheids, Marc Overkämping, Manuel Schmidt und Timo Gätzschmann, bezeichneten das Ergebnis als „enttäuschend“. Aber man wolle sich weiter konstruktiv in die Schulentwicklung einbringen. „Für die Zukunft wünschen wir uns, dass der Rat in seiner Gesamtheit mehr auf die Stimmen der Experten vertraut“, forderten sie.

Die CDU-Ratsfraktion sieht sich dagegen bestätigt. „Mit 75 Prozent haben die Schermbecker Bürgerinnen und Bürger mit Nein gestimmt und damit den Kurs der CDU und des Rates unterstützt“, so die Christdemokraten. „Leider haben wir durch den Ratsbürgerentscheid ein Jahr verloren. Die Planungen und Vorbereitungen für die neue Grundschule sollten bereits in Arbeit sein. Das musste durch den Bürgerentscheid aufgeschoben werden. Wenn das Verwaltungsgericht noch ein weiteres Bürgerbegehren für zulässig erklärt, wird es weitere Verzögerungen geben.“

SPD-Fraktionsvorsitzender Dieter Michallek sagte: „Die Möglichkeit, den Bürger in solch zukunftsweisenden Entscheidungen einzubeziehen, ist folgerichtig und im demokratischen Sinne. Dass sich die Mehrheit der Schermbeckerinnen und Schermbecker gegen einen Schulneubau entschlossen hat, ist für uns sehr enttäuschend. Aber die Mehrheit hat sich dagegen ausgesprochen, und das ist zu respektieren.“

„Die völlig überdimensionierte Planung der Antragsteller, die im Grunde der Bürgermeister mit seiner Machbarkeitsstudie angestoßen hatte, ist vom Tisch“, sagten die Grünen. Endlich könne es mit den Planungen weitergehen, da das Bürgerbegehren bisher alle Planungen gestoppt habe. „Wir hoffen, dass jetzt nicht noch ein Bürgerbegehren kommt, das uns wieder zurückwirft. Es sind noch genug Fragen offen, insbesondere müssen für die weitergehenden Planungen endlich belastbare Zahlen auf den Tisch.“

BfB-Fraktionsvorsitzender Klaus Roth betonte, das Abstimmungsergebnis habe er so erwartet. „Die Initiatoren dieses unsinnigen Ratsbürgerentscheides sollten die Verfahrenskosten übernehmen. Sie haben, ohne exakte Herstellungskosten und abgesicherte Fördermittel zu kennen, leichtsinnig gehandelt und einen hohen Verwaltungsaufwand verursacht.“

FDP-Vorsitzender Simon Bremer sagte: „Das Ergebnis macht es nun möglich, weiter in die Planungen einzusteigen und diese zu konkretisieren. Diesen Prozess möchten wir aktiv auch nach der anstehenden Kommunalwahl begleiten und auch bei der Sanierung darauf achten, dass die Kosten nicht aus dem Ruder laufen.“