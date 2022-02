Für das Rathaus in Hamminkeln : Stellenplan ist ein politischer Streitfall

Bürgermeister Bernd Romanski und Astrid Terhorst wehren sich gegen die Kritik am Stellenplan für das Hamminkelner Rathaus. Foto: Klaus Nikolei

Hamminkeln Die Personalplanung für das Rathaus sorgte für eine große Kontroverse im Hauptausschuss. Die zuletzt kritisierte Stellenausweitung ist aber gar keine, so die Verwaltung. Sie rechnet vor, wie wachsam sie mit dem Thema umgeht.

Im Vorfeld der Ratssitzung am heutigen Mittwoch ist die Verwaltung in Sachen Stellenplan in die Offensive gegangen. Am Dienstag stellten Fachdienstleiterin Astrid Terhorst und Bürgermeister Bernd Romanski dar, dass es keine Aufblähung von Stellen gebe und man sehr sorgfältige Personalplanung betreibe. Heute steht das Thema im Hamminkelner Rat an, nachdem es im Hauptausschuss schon Diskussionen gegeben hatte und sich die Grünen beim Haushaltsplan 2022 wegen der bei ihnen ausstehenden Beratung der Stellensituation enthalten hatten.

„Es gibt keinen Stellenaufbau im Rathaus“, sagte Astrid Terhorst. Sie hat die Kritik an der Personalpolitik durchaus getroffen. Denn der Bestand wächst gerade mal um eine halbe Stelle. Das durch politische Entscheidungen entstandene Stellenwachstum von 2,5 vor allem im Digitalbereich sei durch Einsparung oder Nichtbesetzung an anderer Stelle verringert worden. Gleichzeitig betonten Terhorst und Verwaltungschef Romanski, dass die Qualifizierung von Mitarbeitern vorangetrieben wird, um gute Leute in der Verwaltung zu halten.

Info Zahl der Mitarbeiter steigt seit 2015 an Stellen Insgesamt führt die Stadt 217,5 Stellen, auf denen 250 Mitarbeiter beschäftigt sind. Die Stellenzahl berücksichtigt auch 9,5 freie Posten für die Rückkehr beispielsweise aus Elternzeit, Altersteilzeit oder Beurlaubung. Von besagten 217,5 Stellen sind 200,8 real besetzt. Trotzdem steigt die Mitarbeiterzahl seit 2015 wieder an, soll laut Planung 2026 wieder sinken. Die Personalaufwendungen in 2022 belaufen sich auf 15,5 Millionen Euro.

Dadurch will die Verwaltung insbesondere junge Fachkräfte für Verwaltungsaufgaben mit Zukunft interessieren. Das ist auch wichtig, es geht darum, im Wettstreit mit anderen Kommunen und Organisationen (Nachwuchs-)Personal zu motivieren und an die Stadt zu binden. Das funktioniert unter anderem über Qualifizierung und konkrete Personalplanung. Zum Beispiel im Steuer- und Ordnungsamt sei man tätig geworden, um Aufstiegschancen zu schaffen. Das ist in Sachen Mitarbeiter eine Nachvorneverteidigung der Stadt. Ziel sei, sagte Romanski, bei Weggang oder Ruhestandseintritt neue Kräfte aus dem eigenen Personal zu rekrutieren.

Wenn das Thema allerdings in die politische Kontroverse gerät – wie im Hauptausschuss –, dann ist das ein Problem. „Sich anhören zu müssen, es gebe kein Personalkonzept, geht an der Realität klar vorbei. Wir planen fünf Jahre im voraus, etwa was Ausbildungsplätze, Qualifizierungswünsche oder mögliche Weggänge betrifft“, sagte Astrid Terhorst. So begegne man der Fluktuation und dem Wunsch junger Leute, beruflich voranzukommen. Insgesamt sei nur eine halbe Stelle „aufgebaut“ worden.

Ebenso kritisch zu sehen sei der Satz, es gebe zu viele Häuptlinge im Rathaus und zu wenig Indianer, fügte der Verwaltungschef hinzu. Man schaffe nicht höher dotierte Stellen, sondern qualifiziere weiter, damit die aufrücken können, die das wollen. Letztlich, so die Fachdienstleiterin, entscheide die Politik über die Personalstärke im Rathaus. Das hängt aber oft von gesetzlichen Vorgaben ab, die Stadt Hamminkeln steht aber vergleichsweise gut da.

„Ich verstehe den Unmut über die Stellenzahlentwicklung nicht“, fasste Astrid Terhorst zusammen. Man kontrolliere die Personalentwicklung sehr genau, dies sei „ein kontinuierlicher Prozess“. Auch der Bürgermeister sieht sich als Teil des Sparplans. Er habe anders als andere beispielsweise keinen Pressesprecher und leite zwei Vorstandsbereiche – das seien eigentlich zwei abgebaute Stellen. Er und seine Personalfachdienstleiterin betonten, dass sie viel für die Personalfindung tun. Da fährt man eine Linie.