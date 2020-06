Karneval in Corona-Zeiten : Stadtrat soll über Absage von Eselordensitzung entscheiden

Im Jahr 2009 erhielt Fritz Pleitgen, bekannt als WDR-Intendant, den Eselorden. In diesem Jahr wird es wohl keine solche Auszeichnung geben. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Wesel Wird die Eselordensitzung abgesagt? Ulla Hornemann, Ratsfrau und Präsidentin des Närrischen Parlaments, will das Kommunalparlament dazu befragen. Sie selbst hielte eine Sitzung in Corona-Zeiten aber für unverantwortlich.

Der Weseler Rat soll nach Vorstellung der SPD-Ratsfrau Ulla Hornemann darüber entscheiden, ob die Eselordenverleihung in diesem Jahr ausfällt. Am Wochenende hatte der Carnevals-Ausschuss Wesel (CAW) bekannt gemacht, dass das komplette Karnevalsprogramm in der kommenden Session ab 11. November gestrichen wird – wegen der Corona-Pandemie. Auch die Eselordensitzung war als eine der Veranstaltungen genannt worden, die ausfallen muss. Der CAW betont nun, dass er über eine Absage der Eselordensitzung nicht entscheide.

SPD-Ratsfrau Ulla Hornemann, die auch Präsidentin des Närrischen Parlaments als Veranstalter der Eselordenverleihung ist, will nun aber einen Ratsbeschluss, weil die Stadt Wesel Veranstalter der Eselordenverleihung ist. „Also kann auch nur der Rat darüber entscheiden.“

Seit 1976 verleiht das Närrische Parlament des Rates als Vertreterin der Stadt Wesel den Eselorden an eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Rund 1500 Gäste kommen zur Verleihung in die Niederrheinhalle. Viele Prominente wie Wolfgang Clement, Carmen Thomas, Hermann van Veen, Helga Feddersen und Fritz Pleitgen haben die Auszeichnung schon erhalten. Ulla Hornemann hätte im kommenden Jahr ihre 25. Sitzung als Parlamentspräsidentin geleitet. „Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Risiken bin ich jedoch der Auffassung, dass wir als Mitglieder des Rates und Sie als Bürgermeisterin diese Verantwortung nicht übernehmen können“, heißt es in ihrem Antrag an Ulrike Westkamp. „Karneval ist ohne Nähe nicht denkbar“, sagt die Ratsfrau. Eine Sitzung, in der gebützt, getanzt, gesungen und geschunkelt wird, sei unter den derzeit geltenden Abstandsregeln und Hygienebestimmungen nicht durchführbar.

Ein finanzieller Schaden entstünde der Stadt durch die Absage wohl nicht, sagt Hornemann. Es habe noch keine Buchungen von Bands oder Showacts gegeben. Ein konkreter Eselsordenträger war für 2021 auch noch nicht ausgeguckt. „Ich habe immer zwei bis drei Namen in Aussicht und muss dann schauen, in welchem Jahr es passt“, sagt Hornemann, die am Montag in einer anderen karnevalistischen Hochburg unterwegs war: in Köln.

(sep)