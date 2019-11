Rat gegen Böllerverbot : Grüne für Lasershow bei PPP-Tagen

Foto: dpa, flm In Wesel soll auch beim Übergang in 2020 geböllert werden dürfen. Das hat die Politik festgelegt.

Wesel Wesels Rat stimmte mehrheitlich gegen das geforderte Böllerverbot an Silvester.

Die Grünen im Weseler Rat schlagen vor, bei den nächsten PPP-Tagen auf eine Lasershow anstelle eines Feuerwerks zu setzen. Die Stadt solle in Sachen Feinstaubvermeidung mit gutem Beispiel vorangehen, sagt Ulrich Gorris, Fraktionschef der Grünen. Er wolle keine Silvesterfeuerwerke verbieten, habe selbst als junger Mann mal gerne eine Rakete gezündet. „Aber es muss immer in Maßen sein.“ Der Vorschlag soll jetzt im Wesel-Marketing-Aufsichtsrat besprochen werden.

Die Deutsche Umwelthilfe hatte auch die Stadt Wesel aufgefordert, ein Böllerverbot an Silvester schon zum Übergang in das Jahr 2020 einzurichten. Bis zum 20. November solle die Bürgermeisterin Ulrike Westkamp (SPD) der Umwelthilfe berichten, welchen Weg sie einschlägt. Die Stadtverwaltung hat intern diskutiert und spricht sich gegen ein solches Pauschalverbot aus. Eine entsprechende Empfehlung legte sie am Dienstagabend auch dem Stadtrat vor, der sich mehrheitlich anschloss.

„Die derzeitige Sach- und Rechtslage rechtfertigt somit aus Sicht der Verwaltung kein kommunales Eingreifen und auch keinen Raum für den Erlass von rechtmäßigen Maßnahmen im Hinblick auf verbotsmäßige und flächendeckende Regelungen in Bezug auf das private Abbrennen von Silvesterfeuerwerken am 31. Dezember und 1. Januar in Wesel“, betonte Beigeordneter Klaus Schütz.

Die Stadt verweist in ihrer schriftlichen Begründung für die Ablehnung auf die Gesetzeslage. Die Umwelthilfe beruft sich auf Grenzwerte für Feinstaub, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) festgelegt wurden. Das seien allerdings nur Empfehlungen, argumentiert die Verwaltung.