Nach Angriff auf hochbetagtes Ehepaar : Randale-Duo schockt Brünen

Mitten in Brünen kam es Samstag zu einem brutalen Angriff. Foto: Klaus Nikolei

Brünen Der Angriff auf Senioren verunsichert. Auch der Bürgermeister war im Visier.

Von Fritz Schubert

Der brutale Angriff auf ein hochbetagtes Ehepaar (88 und 98 Jahre) in dessen eigenen vier Wänden verunsichert die Menschen im sonst so friedlichen Brünen. Wie berichtet, war ein betrunkenes Brüderpaar (28 und 32) am Samstag nach Eingriffen in den Straßenverkehr, Sachbeschädigungen und schließlich auch Körperverletzungen von der Polizei einkassiert worden. Um ein Haar wäre auch Hamminkelns Bürgermeister Bernd Romanski (59) betroffen gewesen.

„Sie wollten mich auch anhalten“, berichtete der Brüner am Montag auf Anfrage unserer Redaktion. Romanski war auf dem Weg nach Hamminkeln zur „Earth Hour“-Veranstaltung, als ihn besagtes Täter-Duo in der 90-Grad-Kurve der B 70-Ortsdurchfahrt (Weseler Straße) stoppen wollte. An den zwei randalierenden Fußgängern fiel ihm auf, dass sie augenscheinlich stark unter Alkohol standen. Einer habe wohl lediglich eine Turnhose angehabt. „Da standen mit Warnblinkern schon zwei Pkw mit Borkener Kennzeichen. Ich wollte die Polizei informieren, aber da kam mir schon ein Streifenwagen entgegen“, schilderte Romanski. „Ich bin froh, dass die Polizei so schnell da war.“ Vor Jahren habe es mal schwere Körperverletzungen im Zuge einer Großveranstaltung gegeben, wobei die Täter jedoch von auswärts stammten. „Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass sowas in Brünen passieren könnte“, sagte Romanski zum Fall von Samstag.

Verunsichern mag in Brünen auch, dass die beiden Übeltäter nach ihrer Ausnüchterung am Sonntag wieder auf freien Fuß kamen. Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage erklärte, hätten keine hinreichenden Haftgründe vorgelegen. Gleichwohl gingen die Ermittlungen weiter. Mit einer Gerichtsverhandlung sei zu rechnen. Das Duo serbischer Herkunft ist bei der Polizei „zahlreich in Erscheinung getreten“, unter anderem durch Körperverletzungen. Der 32-Jährige konnte noch auf der Straße festgenommen werden. Den 28-Jährigen ergriffen Beamte in dessen Brüner Wohnung, wo er Widerstand leistete und einen Polizisten leicht verletzte. Dieser blieb allerdings dienstfähig.

Hatte das Brüderpaar zunächst einen Treckerfahrer auf der Weseler Straße gestoppt, kam es dann zu einem Schlag auf die Motorhaube eines Autos, dessen Fahrer sich noch nicht bei der Polizei gemeldet hat. Beschädigt wurde die Tür eines Mehrfamilienhauses an der Weseler Straße. Sodann gab es einen Tritt gegen den Kofferraum eines Autos auf der nahen Rohstraße. Dort ging noch die Scheibe einer Haustür zu Bruch, die Täter drangen ein und bedrohten die Bewohner: Der 88-Jährigen wurde in den Bauch geschlagen, dem 98-Jährigen wurde gegen das Knie getreten. Medizinisch versorgt werden wollten die beiden Opfer laut Polizei nicht. Besagter Ort könnte eine Rolle für Hintergründe spielen, denn dort wohnt ein Frau, der sich der 32-Jährige auf richterlichen Beschluss nicht nähern darf.