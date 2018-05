Wesel : Ralf Rothmann: Eine Zwölfjährige erlebt den Krieg

Wesel Man habe im Jahr des 50-jährigen Firmenjubiläums Autoren fürs Lesungsprogramm ausgesucht, mit denen die Buchhandlungen Korn in Wesel und Dinslaken verbunden seien, sagte Eva Korn zur Begrüßung in der Aula der Musik- und Kunstschule. Ein Wiedersehen mit Ralf Rothmann lag deshalb nahe, schon drei Mal war er bei Korn zu Gast. Zuletzt mit seinem vielgelobten und viel übersetzten Roman "Im Frühling sterben" vom dramatischen Fronteinsatz zweier Siebzehnjähriger, die in der letzten Kriegsphase 1945 zwangsrekrutiert werden. Sein neuer Roman "Der Gott jenes Sommers" sei keine Fortsetzung, so der Autor. Dennoch schließt er an eben jene letzten Kriegstage an und reicht bis in die Nachkriegszeit. Rothmanns Erzählung ist allerdings so etwas wie ein Gegenentwurf zum Vorgänger, zum Soldaten- und Frontroman.

Er schiebt das zwölfjährige Mädchen Luisa in den Vordergrund, das mit Mutter und Schwester aus dem zerstörten Kiel evakuiert wurde und Zuflucht in genau dem Schleswiger Gutshof findet, in dem die beiden jugendlichen Freunde im Roman zuvor als Melker gearbeitet hatten, bevor es in den Krieg ging. Damit wählt Ralf Rothmann eine andere Erzählperspektive, die des zwölfjährigen Kindes. Der Ort ist ebenso ein Gegenentwurf, das friedliche, bombensichere, ein bisschen langweilige Hinterland Schleswigs voller Freiheiten, ohne Schule zu dieser Zeit und mit unendlich viel Zeit. Die Gegend, in der Ralf Rothmann 1953 in Schleswig geboren wurde, bevor sein Vater Kumpel in Oberhausen wurde, was wiederum in die Geschichten aus dem Arbeitermilieu des Ruhrgebiets einfloss, mit denen der Autor bekannt wurde.

Autobiografisch sind viele seiner Romane geprägt, und auch diesmal sind persönlich erlebte Einflüsse stark. Wie sehr, zeigte sich am Ende der Lesung, als Eva Korn die Frage- und Gesprächsrunde mit dem Publikum eröffnete. Deutlich wurde Rothmanns familiäre Spurensuche, der Vater war erst Melker und sein Leben lang ein großer Schweiger, die Mutter wurde von russischen Soldaten vergewaltigt, "der Krieg" war kein Thema zum Aufarbeiten. Das ist kein Einzelerlebnis, einige Zuhörer verwiesen auf ähnliche Erfahrungen und das daraus gewachsene anhaltende Bedürfnis zu erfahren, wie wir wurden, was wir sind und warum in der Nachkriegszeit so wenig darüber gesprochen wurde. Dazu passt Rothmanns Roman, und er passt zu den zahlreichen Erzählungen zum Kriegsende, die derzeit angesagt sind.



Ralf Rothmanns Stärken bestätigten sich bei der Lesung. Seine detaillierte Sprache, seine wunderbar klaren Worte, die auch Nebensächlichkeiten ausdeuten und sich zu einem Gesamtgemälde fügen. Das reicht bis ins gnadenlos Präzise, so sehr, dass Szenen besser nicht in einer Lesung auftauchen. Aus Lesungen gestrichen hat Rothmann nach ersten Erfahrungen Passagen einer zweiten Erzählebene. Er baut im Roman Bruchstücke einer fiktiven Chronik aus dem Dreißigjährigen Krieg ein, geschrieben im barocken Deutsch eines erfundenen Chronisten namens Bredelin Merxheim. Eine Kostprobe las Ralf Rothmann in der Gesprächsrunde. Sie bestätigte seine Zurückhaltung.

Weiter geht es mit den Lesungen bei Korn am Mittwoch, 19. September, im Lutherhaus mit Elke Heidenreich und ihrem Buch "Alles fließt".

(RP)