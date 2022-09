Ob im Rettungsdienst, Corona-Krisenstab des Kreises oder Bundestagsausschuss für Menschenrechte - Rainer Keller packte an, wenn andere in Not waren. Die @nrwspd trauert um einen vielgeschätzten Abgeordneten, der heute plötzlich verstarb. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. pic.twitter.com/NA3aykPR8P

„Ob im Rettungsdienst, Corona-Krisenstab des Kreises oder Bundestagsausschuss für Menschenrechte – Rainer Keller packte an, wenn andere in Not waren. Die NRW SPD trauert um einen vielgeschätzten Abgeordneten“, schrieb Thomas Kutschaty, Vorsitzender der SPD in Nordrhein-Westfalen.