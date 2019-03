Weseler Stadtwerke: Die Doppelrollen des Stadtwerke-Chefs

Wesel Der neue Chef der Stadtwerke wird Rainer Hegmann heißen. Zum 1. Oktober startet er, zunächst im Gespann mit dem amtierenden Chef Franz Michelbrink. Hegmann hat auch Ambitionen, Chef eines zweiten Unternehmens zu werden.

„Ich bin froh, dass nun alles geschafft ist“, sagte ein sichtlich erschöpfter Aufsichtsratschef Wolfgang Lingk (CDU) nach einer stundenlangen Sitzung. „Wir haben den ganzen Tag über an Passagen gefeilt.“ Am Ende stehe ein einstimmiges Votum der Gesellschafter für Hegmann und ein gutes Ergebnis für Wesel, betonte Lingk. Eine „exzellente Vorstellung“ habe Hegmann bei seiner Vorstellung im Aufsichtsrat abgeliefert.

Rainer Hegmann (53, verheiratet, drei Kinder, gebürtiger Weseler) wird zum 1. Oktober neuer Stadtwerkechef, zunächst an der Seite von Franz Michelbrink, ab dem Jahr 2020 dann in Alleinverantwortung. Er bringe Expertise auf dem Feld der Stromwirtschaft mit, betonte der hochaufgeschossene Hegmann, der seine Gesellschafter, auch den jetzigen Stadtwerkechef, um einen Kopf überragt.

„Ich habe schon einige Gespräche mit Franz Michelbrink geführt“, bemühte sich Hegmann zu betonen. Und Lingk beeilte sich zu sagen: „Franz Michelbrink wird bis zum 31. Dezember motiviert seinen Dienst versehen.“ Einarbeitung kann man das auch nennen. Ungewöhnlich? Mitnichten, meint Hegmann. „Ich will auch in den betrieblichen Bereich reinschauen“, sagt der 52-Jährige, der zunächst eine technische Ausbildung absolvierte, dann mit Unterbrechung durch Ausbildung und Studium 30 Jahre bei RWE tätig war, zuletzt eben bei Innogy.

Die Nähe zu seinen Arbeitgebern – dieses Thema spielte in der Pressekonferenz auch auf andere Art eine Rolle. Da ist eben diese Vorgeschichte der geplanten Gründung einer Stromtochter von Innogy mit der Stadt Wesel. Die Stadt soll Mehrheitsgesellschafter werden. Für die Nutzung dieser Netze werden die Stromlieferanten Geld an Wesel geben müssen. SPD und CDU im Rat glauben daran, dass dies dem Haushalt von Wesel hilft. „Irgendwo muss ja das Geld für die Investitionen herkommen“, sagte Aufsichtsratschef Lingk.

Hegmann hat die Politiker, vor allem CDU-Fraktionschef Jürgen Linz, auf dem Weg zu diesem Konstrukt begleitet. Und auch am Donnerstag betonte er: „Dieses Modell macht für alle Beteiligten Sinn.“ Mit 70 Kommunen habe Innogy schon eine solche Partnerschaft. Hegmann selbst ist Geschäftsführer solcher Stromnetztöchter in Kranenburg, Goch und Kevelaer. Er sagte offen, dass er es begrüßen würde, wenn er in Wesel zusätzlich Chef der Stromnetztochter würde. Derzeit, so Wolfgang Lingk, müssten erst einmal Gutachten zeigen, wie das Konstrukt sinnvoll wird. Dass Innogy auf Eon übergeht, ist aus Sicht von Hegmann keine Hürde. Dann würde die Netztochter eben mit Eon weitergeführt. Entgegen der Aussage so manchen Oppositionspolitikers in Wesel werde die Stromnetztochter den Preis des Stroms nicht ursächlich verteuern.