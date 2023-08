Unfall an Parkplatz-Ausfahrt Radlerin weicht in Wesel Pkw aus und verletzt sich - Polizei sucht Zeugen

Am Freitag gegen 11.35 Uhr war eine 59- jährige Weselerin in der Feldmark auf dem geteilten Geh- / Radweg der Hamminkelner Landstraße in Richtung Reeser Landstraße unterwegs. In Höhe des Lidl-Parkplatzes wollte die Fahrerin eines blauen Pkw mit dem Kennzeichenfragment WES-JT aus der Ein- und Ausfahrt des Parkplatzes ausfahren. Da der Pkw zunächst anhielt, setzte die Radlerin laut Polizei ihre Fahrt auf dem Gehweg fort. Sie musste jedoch dem Pkw, als dieser plötzlich anfuhr, ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Die 59- Jährige wich zunächst auf die Straße aus, stürzte dann aber, als sie wieder auf den Gehweg zurückfahren wollte.