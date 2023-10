Unfallflucht in Wesel Radler (zehn) wird von Pkw überholt und stürzt – Autofahrer flüchtet

Der Junge war mit seinem Fahrrad auf dem Feldweg der Obrighovener Straße in Richtung Gewerbegebiet Am Schornacker unterwegs. Etwa in Höhe des Apteikersteigs überholte ihn laut Polizei ein bislang unbekannter Pkw so schnell und dicht, dass der Zehnjährige nach rechts in den Kies stürzte und sich leicht verletzte. Die Person im Pkw habe ihre Fahrt unbeirrt fortgesetzt, heißt es in der Mitteilung.