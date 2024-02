In Hamminkeln-Loikum E-Bike-Fahrerin verstarb nach Zusammenstoß mit Radlader

Nach Angaben der Polizei war die Reeserin am Freitag mit ihrem E-Bike auf dem Möllenweg in Loikum in Richtung der Straße Am Klosterbusch unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 21-jähriger Mann aus Bocholt mit einem Radlader den Möllenweg in entgegengesetzter Richtung. Als der junge Mann nach links auf ein Grundstück einbog, kam es zum Zusammenstoß mit der Frau. Die Reeserin erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Zum Unfallzeitpunkt trug sie einen Helm. Der Fahrer des Radladers erlitt einen Schock. Die beiden Fahrzeuge wurden von der Polizei sichergestellt. Der Möllenweg war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.