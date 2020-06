Reeser Landstraße in Wesel : Radfahrerin (48) verletzt sich an B 8 schwer

Polizeieinsatz in Wesel. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wesel Radfahrerin stürzt auf B 8 Ein Verkehrsunfall hat sich in Wesel am Dienstag ereignet: Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, befuhr eine 48-jährige Fahrradfahrerin aus Wesel gegen 13.50 Uhr den Radweg der Reeser Landstraße in Fahrtrichtung Innenstadt.

Zeitgleich befuhr ein 57-jähriger Autofahrer aus Rees die Reeser Landstraße ebenfalls in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Kreuzung Reeser Landstraße/Auedamm wollte der 57-Jährige nach rechts auf die Straße Auedamm abzubiegen. Die 48-Jährige konnte durch ein Ausweichen nach rechts einen Zusammenstoß verhindern und stürzte dabei zu Boden. Die Radfahrerin verletzte sich durch den Sturz schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, in dem sie stationär verblieb.

(sep)