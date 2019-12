Von Pkw erfasst : Radfahrer in Mehrhoog lebensgefährlich verletzt

Mehrhoog Auf der Reeser Straße in Mehrhoog hat sich am Mittwoch gegen 10.30 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Ein Radfahrer wurde von einem Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Wie die Polizei am Unfallort mitteilte, war ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Mettmann von Rees in Richtung Bergerfurth unterwegs. In Höhe des Koepenwegs kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu der Kollision. Zum Alter und zur Herkunft des Radfahrers konnten noch keine Angaben gemacht werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Reeser Straße wurde zwischen Koepenweg und Bahnhofstraße gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.