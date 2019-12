Von Pkw erfasst : Radfahrer (78) in Mehrhoog nach Unfall verstorben

Die Polizei sperrte den Unfallort ab. Foto: Klaus Nikolei

Mehrhoog Auf der Reeser Straße in Mehrhoog hat sich am Mittwoch gegen 10.30 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Ein Radfahrer (78) aus Hamminkeln wurde von einem Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt. Wenige Stunden später erlag er in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Wie die Polizei am Unfallort mitteilte, war ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Mettmann von Rees in Richtung Bergerfurth unterwegs. In Höhe des Koepenwegs kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu der Kollision. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Die Reeser Straße wurde für gut drei Stunden zwischen Koepenweg und Bahnhofstraße gesperrt, der Verkehr umgeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Hamminkeln unter Tel. 02852 966100 in Verbindung zu setzen.

(kwn/fws)