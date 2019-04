Branchentest für Brot und Brötchen : Qualitätsprüfer nehmen Backwaren unter die Lupe

Niederrhein Das Deutsche Brotinstitut bewertet die Qualität von Brot und Brötchen vom Niederrhein. Karl-Ernst Schmalz erklärt die genaue Vorgehensweise.

Wer am Mittwochmorgen die Volksbank am Weseler Marktplatz betrat, konnte im ersten Moment denken, er habe sich in der Tür geirrt. Im hinteren Eingangsbereich stehen lange Tische. Auf ihnen Brote und Brötchen, in sämtlichen Formen, Farben und Größen. Eine ältere Dame bemerkt die ungewöhnliche Auslage. „Kann ich eines der Brote kaufen?“, fragt sie in die Runde. Nein. Das geht an diesem Morgen nicht. Die Backware steht nicht zum Verkauf – sie wird unter fachkundiger Leitung auf ihre Qualität geprüft. Die Mitglieder der Bäcker-Innung Niederrhein Kleve-Wesel stellen sich erneut einer Qualitätsprüfung ihrer Brote und Brötchen.