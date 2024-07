Entscheidung des Weseler Schöffengerichtes Freispruch in Missbrauchsprozess um Welpen-Rollenspiele

In seinem langen Berufsleben hat der Vorsitzende Richter des Weseler Schöffengerichtes schon mit vielen außergewöhnlichen Fällen zu tun gehabt. Doch eine Straftat in der sogenannten Puppy-Szene war bislang nicht dabei. Genauso ging es dem Staatsanwalt, der am Donnerstag im Amtsgericht einem 28-jährigen Weseler vorgeworfen hat, am 7. August 2023 einen damals 23-jährigen Bochumer sexuell missbraucht zu haben. Der junge Mann trat bei Gericht auch als Nebenkläger auf.