Prozessbeginn in Duisburg : Angeklagter berichtet von Filmriss nach tödlichem Brand im FKK-Club

Hamminkeln/Duisburg Bei einem verheerenden Feuer in einem FKK-Saunaclub im Juli vergangenen Jahres stirbt ein Gast. Jetzt steht der mutmaßliche Brandstifter wegen Mordes vor Gericht. Laut eigener Aussage kann er sich nicht erinnern.

Im Prozess um einen tödlichen Brandanschlag auf einen FKK-Saunaclub im niederrheinischen Hamminkeln hat sich der Angeklagte am Mittwoch auf Erinnerungslücken berufen. Dem 43-jährigen Deutschen wird vorgeworfen, das Feuer in der Nacht auf den 14. Juli 2019 gelegt zu haben. Dabei soll ein anderer Gast ums Leben gekommen sein. Vor Gericht berief sich der Angeklagte auf einen alkoholbedingten Filmriss. „Ich kann mich an gar nichts erinnern“, sagte er den Richtern am Duisburger Schwurgericht. Die Anklage lautet auf Mord.